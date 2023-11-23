Koçarlı Belediye Başkanı'na Duygusal Hediye

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, saha çalışmaları sırasında kendisini duygulandıran bir hediye ile karşılaştı. Fotoğrafçı Faruk Yıldız, Başkan Kaplan'a anne ve babasının yıllar önce çekilmiş fotoğrafını hediye etti. Başkan Kaplan, hediye karşısında duygulandığını belirterek teşekkür etti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan saha çalışmaları esnasında kendisini duygulandıran bir hediye ile karşılaştı.

Başkan Kaplan, ilçe genelinde devam eden yol yenileme çalışmalarında inceleme gerçekleştirdi. Vatandaşların ve esnafların da istek ve görüşlerini dinleyen Başkan Kaplan yanına gittiği fotoğrafçı esnafının duygulandıran sürprizi ile karşılaştı. Elinde poşet ile Başkan Kaplan'ın yanına gelen Fotoğrafçı Faruk Yıldız poşeti Kaplan'a uzatarak bugünün hediyesi olsun dedi. Hediyenin ne olduğu ilk olarak anlamayan Başkan Kaplan, poşetin içerisindeki çerçeveyi çıkartınca çerçeve içerisinde anne ve babasının yıllar önce çekilmiş olan fotoğrafını gördü.

Aldığı hediye karşısında duygulanan ve fotoğrafçı Faruk Yıldız'a teşekkür eden Başkan Kaplan, "Aldığım en güzel hediye. Yıllar önce çekilmiş olan annemin ve rahmetli babamın fotoğrafını hediye ederek duygulandıran hemşerimiz Faruk Yıldız'a bu manidar hediye için teşekkür ediyorum. Bundan güzel hediye olamazdı" diyerek hediye karşısındaki duygularını ifade etti. - AYDIN