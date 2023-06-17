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Kocaeli'de Sağanak Yağış: Otomobil Suya Gömüldü, Vatandaşlar Kurtardı

Kocaeli'de Sağanak Yağış: Otomobil Suya Gömüldü, Vatandaşlar Kurtardı

Yaşam Haberleri

Kocaeli'de gece saatlerinde bastıran sağanak yağışı sonrası bir otomobil suya gömüldü. Vatandaşların aracı ittirerek sudan çıkarması ise amatör kamerasına yansıdı. Öte yandan gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı. Kent genelinde gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Kuvvetli yağışın zaman zaman artmasıyla yollar su altında kalırken, araçlar geçişte zorlandı. Su baskınların yaşandığı bazı cadde ve sokaklar adeta gölete döndü. Gök gürültüsü ve düşen şimşekler geceyi aydınlattı. Değirmendere ilçesi Uğur Mumcu Sokak'ta ise bir otomobil suya gömüldü. 3 vatandaş ise mahsur kalan otomobili geri geri ittirerek kurtardı. O anlar anbean vatandaş kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de gece saatlerinde bastıran sağanak yağışı sonrası bir otomobil suya gömüldü. Vatandaşların aracı ittirerek sudan çıkarması ise amatör kamerasına yansıdı. Öte yandan gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı.

Kent genelinde gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Kuvvetli yağışın zaman zaman artmasıyla yollar su altında kalırken, araçlar geçişte zorlandı. Su baskınların yaşandığı bazı cadde ve sokaklar adeta gölete döndü. Gök gürültüsü ve düşen şimşekler geceyi aydınlattı. Değirmendere ilçesi Uğur Mumcu Sokak'ta ise bir otomobil suya gömüldü. 3 vatandaş ise mahsur kalan otomobili geri geri ittirerek kurtardı. O anlar anbean vatandaş kamerasına yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Değirmendere Kocaeli Yaşam Haberler

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