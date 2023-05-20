Kocaeli'de otobüs şoförü, aracı durdurarak kediyi kurtardı

Kocaeli'de özel halk otobüsü şoförü Serkan Timur, gerçekleştirdiği sefer sırasında yolda alt geçidin duvarında gördüğü mahsur kalan kediyi kurtarmak için aracı durdurup üzerine çıktı. Kediyi kurtaran sürücü, sosyal medyada günün en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Alt geçidin duvarına tırmanan yavru kediyi gören bazı vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hayvanı kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

"HER MERHAMETLİ İNSAN BUNU YAPARDI"

Bölgede sefer yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark'a bağlı halk otobüsünün şoförü Serkan Timur, mahsur kalan kediyi fark ettikten sonra otobüsü durdurdu. Timur, duvara yanaştırdığı otobüsün üzerine çıkıp kediyi kurtararak güvenli bir yere götürüp bıraktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kediyi kurtardığı görüntülerle sosyal medyada günün en çok konuşulan isimlerinden olan Serkan Timur, "Çok mutluyum. Sosyal medyada çok övgüler aldım. Herkesten Allah razı olsun güzel dilekleri için. Her merhametli insanın bunu yapabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

KOCAELİ BELEDİYESİ'NDEN TEBRİK

Kocaeli Belediyesi'nin de sosyal medya paylaşımıyla tebrik ettiği Timur, olayı şu sözlerle anlattı: "Yolda giderken 2 kişiyi gördüm. Kedi duvardaydı. Kedinin yola atlama ihtimalini veya yukarıdaki anayola çıkma ihtimalini düşünerek durdum. Aracımın dörtlülerini yakıp güvenli şekilde yol kenarına bıraktım. Yolun kenarında ufak sehpa gibi bir şey gördüm. onu alıp, aracın üstüne çıkıp kediyi kurtardım.

"KURTARMAMA YARDIM EDENLERE TEŞEKKÜR EDERİM"

Çok mutluyum. Sosyal medyada çok övgüler aldım. Herkesten Allah razı olsun güzel dilekleri için. Her merhametli insanın bunu yapabileceğini düşünüyorum. Kediyi aldıktan sonra aşağıdaki bir bayan ve erkek de çok mutlu oldu. Onlara da ayrıyeten teşekkür ederim. Onların dikkatle oraya bakmasıyla gördüm.