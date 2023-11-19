Kar yağışı Kuzey Marmara Otoyolu'nda ulaşımı olumsuz etkiledi! Uzun araç kuyrukları oluştu
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Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı devam ederken, kar kalınlığının 10 santimetreyi geçmesiyle ekipler yollarda küreme çalışması başlattı. Yağış Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki ulaşımı da olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Körfez kesiminde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kocaeli'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı etkisini sürdürürken, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez kesiminde trafik yoğunluğu oluştu.
YÜKSEK KESİMLER BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI
Kentte gece saatlerinde başlayan yağışın ardından Kartepe, Gölcük, Başiskele, Karamürsel, İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYİ GEÇTİ
Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yollarda küreme çalışması başlattı.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kar yağışı Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki ulaşımı da olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Körfez kesiminde uzun araç kuyrukları oluştu. Otoyol ekipleri, kar küreme çalışması yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.