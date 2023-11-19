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Kar yağışı Kuzey Marmara Otoyolu'nda ulaşımı olumsuz etkiledi! Uzun araç kuyrukları oluştu

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Yaşam Haberleri

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı devam ederken, kar kalınlığının 10 santimetreyi geçmesiyle ekipler yollarda küreme çalışması başlattı. Yağış Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki ulaşımı da olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Körfez kesiminde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı etkisini sürdürürken, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez kesiminde trafik yoğunluğu oluştu.

Kar yağışı Kuzey Marmara Otoyolu'nda ulaşımı olumsuz etkiledi! Uzun araç kuyrukları oluştu

YÜKSEK KESİMLER BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Kentte gece saatlerinde başlayan yağışın ardından Kartepe, Gölcük, Başiskele, Karamürsel, İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı Kuzey Marmara Otoyolu'nda ulaşımı olumsuz etkiledi! Uzun araç kuyrukları oluştu

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYİ GEÇTİ

Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yollarda küreme çalışması başlattı.

Kar yağışı Kuzey Marmara Otoyolu'nda ulaşımı olumsuz etkiledi! Uzun araç kuyrukları oluştu

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kar yağışı Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki ulaşımı da olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Körfez kesiminde uzun araç kuyrukları oluştu. Otoyol ekipleri, kar küreme çalışması yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Yaşam

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