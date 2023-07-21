Kocaeli'de Denizde Boğulan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Hamit Karadaban(80) halk plajında serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Pirireis Mahallesi, Yelkekaya Caddesi üzerindeki halk plajında meydana geldi. Denizde bir kişinin su yüzeyinde hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu cankurtaranlara haber verdi. Cankurtaranlar, bilincini kaybeden Hamit Karadavan'ı sudan çıkardı. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri çağrıldı. Kalbi ve solunumu duran yaşlı adama sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılıp oksijen verildi. Hamit Karadaban tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Hamit Karadaban'ın plaja yalnız geldiği öğrenildi. Plaj çalışanları, yaşlı adamın telefon ve eşyalarının bulunduğu çantayı polise teslim etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.