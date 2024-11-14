Kızlarından emekçi babaya doğum günü sürprizi

Emekçi bir babaya kızları tarafından yapılan doğum günü sürprizine ilişkin görüntüler kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

Gece geç saatlerde evine gelen babayı kızları kapının arkasında ellerinde doğum günü pastasıyla beklerken, içeri girdiğinde ise duygu dolu anlar yaşadı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Kızlarının uzattığı pastadaki mumları üfleyen baba, sonrasında ise kızlarına sarılarak teşekkür etti.