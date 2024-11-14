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Kızlarından emekçi babaya doğum günü sürprizi

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İşten eve gelen emekçi bir babaya 2 kızı tarafından yapılan doğum günü sürprizine ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu. Kapıda babalarını bekleyen kızların mumları yanan pastayı üflettikleri ve babanın yaşadığı duygu dolu anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Emekçi bir babaya kızları tarafından yapılan doğum günü sürprizine ilişkin görüntüler kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

Gece geç saatlerde evine gelen babayı kızları kapının arkasında ellerinde doğum günü pastasıyla beklerken, içeri girdiğinde ise duygu dolu anlar yaşadı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Kızlarının uzattığı pastadaki mumları üfleyen baba, sonrasında ise kızlarına sarılarak teşekkür etti.

Kızlarından emekçi babaya doğum günü sürprizi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
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