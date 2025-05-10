Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz

PKK kendini ne zaman feshedecek? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Korkulan olmadı! Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes
Duraktaki metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı: 3'ü ağır 13 yaralı

Duraktaki metrobüse başka bir metrobüs çarptı! 3'ü ağır 13 yaralı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var

Kızıltepe'de Anneler Günü'ne Özel Kitap Okuma Yarışması Düzenlendi

Kızıltepe'de Anneler Günü'ne Özel Kitap Okuma Yarışması Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Anneler Günü dolayısıyla 'Haydi Anne Sen de Oku' sloganıyla kitap okuma yarışması gerçekleştirildi. Yaklaşık bin kadının katıldığı yarışmada, anne ve çocuklar birlikte okumaya teşvik edildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Anneler Günü nedeniyle kitap okuma yarışması düzenlendi. Yarışmada, ilçede belirlenen 12 merkezde yaklaşık bin kadının katılımıyla sınav düzenlendi.

Kızıltepe ilçesinde Bahçelievler İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Demir öncülüğünde 'Haydi Anne Sen de Oku' sloganıyla kitap okuma yarışması düzenlendi. Sadece annelerin katıldığı yarışma kapsamında anneler, okuduğu kitapla ilgili soruların sorulduğu sınavlara katıldı. Sınav, ilçede belirlenen 12 merkezde yaklaşık bin kadının katılımıyla gerçekleştirildi. Okul Müdürü Mehmet Ali Demir, okullarda öğrencileri yönelik sık sık kitap okuma yarışması düzenlediklerini ifade ederek, "Anneler arası 'Haydi Anne Sen de Oku' sloganıyla anneler arası kitap okuma yarışması düzenledik. Anaokul, ilkokul ve ortaokulda okuyan öğrencilerimizin annelerini işin içine kattık. Şu an Kızıltepe de 12 merkez okulda bu sınav yapılıyor. Sınava 1000'in üzerinde katılım var. Bu sınavda güzel ödüllerde koyduk. Altın koyduk. İkinciye 4 parça yemek takımı, üçüncüye kahve makinesi gibi güzel hediyeler vermeyi de düşünüyoruz. Tüm annelerimize teşekkür ederiz. Katılım çok iyi. Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırıyoruz. Bu işin içinde annelerimiz de var. Katılan tüm annelere teşekkür ediyoruz" dedi.

'BU YARIŞMADA KAZANAN VEYA KAYBEDEN OLMAYACAK'

Yarışmaya katılan annelerden Tuğba Ertekin, çocuğuna okumada örnek olabilmek için sınava katıldığını belirterek, sınavın kaybedeninin olmadığını söyledi. Çocuğunun oturduğu sıraya bugün kendisinin oturduğunu belirten Nevroz Ok ise "Bu yarışmada kazanan veya kaybeden olmayacak. Önemli olan katılmaktır. Hepimiz okuduğumuz için kazandık. Herkesin okumasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
Çanakkale'de yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza: 8 ölü

Yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada can pazarı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi
Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol

Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.