Haberler

Kızılgeyik İklimlendirme Projesi: 7 Kızılgeyik Daha Doğaya Salındı

Kızılgeyik İklimlendirme Projesi: 7 Kızılgeyik Daha Doğaya Salındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yetiştirilen 7 kızılgeyik, Kartepe'nin Kuzuyayla Milli Parkı'na salındı. Miktarın artırılması hedefleniyor.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğinde Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yetiştirilen 7 kızılgeyik, Kartepe'nin eteğindeki Kuzuyayla Milli Parkı'nda doğaya salındı. Geçen yıl da 15 kızılgeyik doğaya salınmıştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün iş birliğiyle, bölgedeki doğal yaşamı koruma ve biyolojik çeşitliliği artırma çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, geçen yıl Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yetiştirilen 15 kızılgeyik doğaya salınmıştı. Bugün Kartepe'nin eteğindeki Kuzuyayla Milli Parkı'nda düzenlenen programın ardından 7 kızılgeyik daha doğaya bırakıldı. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürü Fahrettin Ulu ile davetliler katıldı.

'TOPLAM SAYI 30 OLACAK, HEDEFİMİZ 40'

Kızılgeyiklerin ekosistemin sürdürülebilirliği açısından önemine değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Yapılan çalışmanın arkasında çok ciddi, detaylı, bilimsel bir altyapı var. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz tarafından bölgede ve başka bölgelerde benzer çalışmalar yürütülüyor. Ormanya'da yetiştirdiğimiz geyikleri buraya getiriyoruz. 15 tane bıraktık, bugün 7 tane daha salıyoruz. 1 ay sonra 8 tane daha salacağız. Toplam sayı 30 olacak, hedefimiz 40. İnşallah bu yolla bu bölgedeki hem kızılgeyik popülasyonunu artırmış olacağız, hem de bu türün doğayla uyumunu gözlemleyeceğiz. Elektronik GPS'li tasmalar takarak, onların beslenme alanlarını ve doğada nasıl hareket ettiklerini takip edeceğiz. Bunu takip etmemiz de lazım. Çünkü onları koruma altına aldığımız için o bölgelerdeki avlanma faaliyetlerini ve insanların o bölgedeki varlıklarını da kontrol altına almış olacağız. Onların izini sürerken, insanın oradaki izini de bir kontrol alanına hapsedebiliriz" diye konuştu.

'AMACIMIZ KIZILGEYİKLERİN BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE KORUMA YÖNETİM PLANLARININ ORTAYA KONULMASIYDI'

Nesli tükenme tehlikesi altında olan kızılgeyiklerle ilgili ilk çalışmaların 1959'da İstanbul Belgrad Ormanları'ndaki Bahçeköy Geyik Üretme İstasyonu'nda başladığını söyleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul 1'inci Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, üretilen geyiklerin ülkenin birçok noktasına yerleştirildiğini belirtti. Doğaya salınan geyiklerin GPS tasmaları ve fotokapanlarla takip edilip adaptasyon süreçlerinin izleneceğini vurgulayan Ulu, şunları söyledi:

"Biz geçen yıl bırakmış olduklarımızla alakalı olarak hem teknik ekiplerimiz hem de fotokapanlar aracılığıyla takip etme imkanı yakaladık. Burada adaptasyon süreci nasıl ilerliyor, ne şekilde gelişiyor, onları izleme imkanına sahip olduk. Bir kısmıyla ilgili olarak da bilimsel veriler ışığında gerek beslenme noktaları gerekse yaşam alanlarıyla ilgili nasıl bir güzergah izlediklerine dair stratejik bir planlama sürecine geçtik. Amacımız, kızılgeyiklerin bundan sonraki süreçte koruma yönetim planlarının ortaya konulmasıydı. Bizim açımızdan esas önemli konulardan biri de popülasyonun artmasıyla birlikte, Samanlı Dağları ve Pazarçayırı ile yaban hayatı yerleştirme sahası içerisindeki bireylerle bölgemizde foto safari, doğaseverler ve gözlem turlarıyla birlikte önemli bir cazibe merkezinin oluşmasına katkı sağlamak. Ekoturizmin gelişmesine çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSüLeyman:

Yatırımda başarı sadece doğru hisse senetlerini seçmekle ilgili değil, sağlam bir stratejiye sahip olmakla da ilgilidir. Prof. LIMUDIA'nın sağladığı doğru yatırım sinyalleri sayesinde portföyümde önemli kazanımlar elde ettim. Onunla çalışmaya başladığımdan beri portföyüm 438.000 doların üzerine çıktı. Yatırım getirilerinizi artırmak istiyorsanız, Telegram (@Mudiatrading) üzerinden ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku

Galatasaray'a İlkay şoku
İstinaf Zehra Kınık'ın cezasını bozdu

Fatma Zehra Kınık'a verilen hapis cezası bozuldu
Tohum makinesine düşen 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Tohum makinesine düşen 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Olaylı derbi sonrası 'hakaret' davasında Selahattin Baki'ye hapis istemi

Savcı, Fenerbahçeli eski yöneticinin hapsini istedi
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri

Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri
Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir

"Bu nasıl mühendislik? Kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.