Kız isteme merasimindeki görüntüyü izleyenler tepkisiz kalamadı: Direkt yüzük atma sebebidir

Güncelleme:
Kız isteme merasiminde damat adayına ikram edilen suyun içinde bulaşık deterjanı çıkması sosyal medyada gündem oldu. Görüntülere tepki gösteren kullanıcılar, olayın "şaka sınırını aştığını" belirtti.

Kız isteme merasiminde kahvenin yanında ikram edilen suyu içen damat adayı, içinde bulaşık deterjanı olduğunu fark edince hem suyu hem de kahveyi püskürttü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Kısa sürede gündem olan görüntülere, çok sayıda kullanıcı sert yorumlar yaptı. Paylaşımın altına "Direkt yüzük atma sebebidir", "Bulsalar kahveye siyanür katacaklar, espri seviyeleri o derece yüksek", "İmzayı atmamışsın yol yakınken dön", "Zehirleme girişimi", "Adetleri ne hale getirdiniz" şeklinde yorumlar yazıldı.

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMurat Kuri:

Findik kadar akil yok bunlarda

Yorum Beğen149
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmira:

Psikolojik olarak sorunlu bu kadın, evlenememesi lazım ama işte.

Yorum Beğen124
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYeos :

Suya bulasik deterjani katmak nedir yaa..

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

varoş eğlencesi.

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerkan ballı:

hiç sevmediğim ve tasfit etmediğim olay kahveyle acı biber konulması

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
