Kız isteme merasimindeki görüntüyü izleyenler tepkisiz kalamadı: Direkt yüzük atma sebebidir

Kız isteme merasiminde kahvenin yanında ikram edilen suyu içen damat adayı, içinde bulaşık deterjanı olduğunu fark edince hem suyu hem de kahveyi püskürttü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Kısa sürede gündem olan görüntülere, çok sayıda kullanıcı sert yorumlar yaptı. Paylaşımın altına "Direkt yüzük atma sebebidir", "Bulsalar kahveye siyanür katacaklar, espri seviyeleri o derece yüksek", "İmzayı atmamışsın yol yakınken dön", "Zehirleme girişimi", "Adetleri ne hale getirdiniz" şeklinde yorumlar yazıldı.