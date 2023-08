Kırşehir Belediyesi Cacabey Meydanı'nda Deprem Anıtı Açılıyor

Kırşehir Belediyesi'nin Cacabey Meydanı'na yerleştirdiği Deprem Anıtı'nın açılışı, 17 Ağustos 2023 Perşembe günü (yarın) 1999 Düzce Depremi'nin meydana geldiği saat olan 18.57'de yapılacak.

Kırşehir Belediyesi, deprem riskine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla Cacabey Meydanı'na Deprem Anıtı yerleştirdi. İnşaat kolonu içerisinde, yaşam alanlarına ait nesneler ve oyuncaklar yerleştirilerek konuşlandırılan anıt yarın açılacak. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

" Kahramanmaraş'ta, ilki 6 Şubat 2023 Pazartesi günü sabaha karşı 04.17'de 7,7; ikincisi ise 13.24'te 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerle birlikte tüm ülkede hissedilen depremlerde resmi rakamlara göre 50 bin insanımızı; canımızı toprağa verdik. Geçtiğimiz yüzyılın en büyük depremlerinden biri olarak bilinen Marmara depremi ya da 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi olarak akıllara kazınan felaketin üzerinde 24 yıl geçti. Yaşanan bu felaketlerin ardından, hiçbir şey yaşanmamış gibi hayatımıza devam edemeyiz. Bilim insanlarımız 'Maraş'ta deprem olabilir, dikkat olun' diye halkı ve yetkilileri uyarırken, deprem öncesi hiçbir önlem alınmaması yaşanan bu felaket sonrası binlerce canımızın hayata gözlerini yummasına neden oldu. Jeofizik Mühendisi, rahmetli Ahmet Mete Işıkara'nın 'Deprem öldürmez, bina öldürür. Sağlam zemin yoktur, sağlam bina vardır' sözü en azından bundan sonra yaşanması olası felaketler için bizlere bir uyarı olmalı.

Depremleri durduramayız ama depreme dirençli yerleşim alanları oluşturarak depremlere canlarımızı kurban etmenin önüne geçebiliriz. Yaşadığımız kentleri, deprem dirençli yapmak için yönetim sistemi, altyapı, yapı stoku, çevre, ekosistem ve ekonomiyi planlarken Deprem gerçeğini göz ardı etmeden planlar oluşturmalı ve can güvenliğimizi sağlamalıyız. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, birçok ilimizde hissedilen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrası herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli. Dayanışma içinde olacağız, birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı hep beraber saracağız ama böylesi felaketlerde can kayıplarının önüne geçmek için de yaşananlardan ders çıkararak, gerekli önlemlerin alınması için ne yapılması gerekiyorsa yapılması için hep birlikte çalışacağız. Ülke olarak hepimiz yasa boğan son deprem felaketinin ardından, AFAD koordinasyonu ile Kırşehir Belediyesi olarak, depremden etkilenen tüm illerimize yardım amaçlı kampanya başlattık. Buradan bir kez daha kampanyaya katkıda bulunan tüm kurum, kuruluş ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Şu an Cacabey Meydanı'nda açılışını gerçekleştirdiğimiz Deprem Anıtı'nı yapan Sercan Bayram kardeşime de emeği için ayrıca teşekkür ediyorum. Depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."