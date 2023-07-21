Ankara'da bir vatandaşın kirpiye çay ve bisküvi ikram etmesi gülümsetti. Kirpiye bisküvi veren vatandaş, çay da ikram ederek misafirperverliğini gösterdi.

- Kirpi ve vatandaşın dostluğu gülümsetti

ANKARA - Ankara'da bir vatandaşın kirpiye çay ve bisküvi ikram etmesi gülümsetti.

Ankara'da bir vatandaş bahçesine giren kirpiyi misafir etti. Kirpiye bisküvi veren vatandaş "Bu çaysız gitmez bir de çay doldurayım sana. Ayıp olur misafire çay vermemek" diyerek çay ikram etti. Kirpiye "Beyefendi" şeklinde hitap eden kişi kirpiyi masadan düşmemesi konusunda ise uyardı.