Kırklareli'nde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Raile Şimşek'in cenazesi Denizli'ye götürüldü

KIRKLARELİ'NDE YAŞANAN SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDEN RAİLE ŞİMŞEK'İN CENAZESİ DENİZLİ'YE GÖTÜRÜLDÜ Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİİSTANBUL,(DHA)-KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden emekli öğretmen Raile Şimşek'in cenazesi Kartal'daki evinin önünde helallik alındıktan sonra defnedilmek üzere Denizli'ye götürüldü. Raile Şimşek'in eşi Ahmet Baki Şimşek'inde cansız bedeni bulundu.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, önceki sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili oldu. 6 kişinin hayatını kaybettiği olayda, emekli sosyal bilgiler öğretmeni Raile Şimşek'in cenazesi Kartal'daki evine getirildi. Evin önünde Raile Şimşek için helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Şimşek'in ailesi ve çok sayıda yakını katıldı. Cenaze namazının ardından Şimşek'in cenazesi defnedilmek üzere Denizli'ye doğru yola çıktı. Raile Şimşek'in annesi Fadime Baş ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Selde kaybolan Raile Şimşek'in eşi Ahmet Baki Şimşek'in de cansız bedeni bulundu.