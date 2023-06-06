Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından KYK yurdunda misafir edilen depremzede ailelerin çocukları için uçurtma şenliği düzenlendi. Çocuklar, kendileri için hazırlanan uçurtmalarla gökyüzünü renklendirdi.

Kırklareli'nde depremzede çocuklara uçurtma şenliği

KIRKLARELİ - Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce KYK yurdundan misafir edilen depremzede ailelerin çocuklarına uçurtma şenliği düzenlendi.

Kırklareli'nde öğrenci yurtlarında misafir edilen depremzede ailelerin çocukları için düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenlikte depremzede çocuklar kendileri için hazırlanan uçurtmalar ile gökyüzünü renklendirdi.

Uçurtma uçururken çok mutlu olduğunu söyleyen Muhammed Umut Yıldız "Bu gün uçurtma şenliği var burada güvenlik abilerle uçurtma uçuruyoruz. Çok güzel bir duygu, çok mutluyum" dedi.

Mehmet Enes Yarım'da uçurtma uçurduğu için çok mutlu olduğu söyledi.