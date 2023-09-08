Kırklareli'de sel felaketinde hayatını kaybeden öğretmen çift toprağa verildi

Kırklareli'nde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden öğretmen Baki Şimşek ve eşi Raile Şimşek, memleketleri Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yan yana toprağa verildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde meydana gelen sel felaketinde, tatil için bungalov ev kiralayan öğretmen Ahmet Baki Şimşek (53) ve emekli öğretmen eşi Raile Şimşek (53) sel sularına kapılmıştı. Selde hayatını kaybeden Raile Şimşek'in cansız bedeninin bulunmasından yaklaşık 48 saat sonra eşi Ahmet Baki Şimşek'in de cenazesine ulaşılmıştı. Sel afetinde hayatını kaybeden emekli öğretmen Raile Şimşek'in cenazesi önce İstanbul Kartal'da bulunan evinin önüne getirildi. Ailesinin gözyaşları arasında helallik alınan Raile Şimşek'in cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere Denizli'ye getirildi. Bu sabah saatlerinde önce Raile Şimşek, birkaç saat sonra ise eşi Ahmet Baki Şimşek'in cenazeleri karayolu ile Denizli'nin Bozkurt ilçesine ulaştı. Hayatını kaybeden öğretmen çift için Bozkurt ilçesine bağlı Yukarı Tutluca Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Çiftin cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Tutluca Mahalle Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Selde hayatını kaybeden Raile Şimşek'in 2 sene önce emekli olduğu, eşi Ahmet Baki Şimşek'in de geçen ay emeklilik dilekçesi verdiği, emekli olduktan sonra da sakin bir hayat geçirmeyi planladıkları öğrenildi. - DENİZLİ