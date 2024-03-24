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"Kim Milyoner Olmak İster?"de genç yarışmacı 5 milyon liralık soruya doğru yanıt verdi

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"Kim Milyoner Olmak İster?"de yarışan bir yarışmacı, 5 milyon liralık soruyu açtırdı. Soruya doğru yanıt veren yarışmacı, 5 milyon liralık büyük ödülün sahibi oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?"e 19 yaşındaki genç yarışmacı Berk Göktaş konuk oldu.

5 MİLYON TL'LİK SORUYU AÇTIRDI

Geçtiğimiz hafta 19 yaşındaki genç yarışmacı Berk Göktaş'ın performansı, göz doldurmuştu. Bu hafta büyük ödül olan 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanan yarışmacı, soruyu yanıtladı.

'Kim Milyoner Olmak İster?'de 5 milyon liralık soru açıldı

İşte "Kim Milyoner Olmak İster?"deki 5 milyonluk soru:

"Bakara Suresi'nde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?"

a) Mercimek

b) Soğan

c) Nohut

d) Sarımsak

Cevap: C şıkkı

'Kim Milyoner Olmak İster?'de genç yarışmacı 5 milyon liralık soruya doğru yanıt verdi

SORUYA DOĞRU YANIT VERDİ

Yarışmacı Berk Göktaş, final sorusuna doğru yanıt vererek 5 milyon liranın sahibi oldu. Göktaş, soruyu yanıtladıktan sonra yaşadığı sevinci şu cümlelerle anlattı: "Soruyu ilk gördüğümde "eyvah" dedim. Kalbim beni yanıltmadı. Parayı yüksek lisans eğitimimde kullanacağım."

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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Yorumlar (7)

Verdik y gorduk etkiyi:

O zamanlar duduklu tencere olmadigi icin zor piseceginden istememislerdir. Bu kadar sacma bir soruyu sormayi dusunen ekibi tebrik ederim

8
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Abdullah KARAMAN:

nohut

7
3
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Halim Karaaslan:

Bildi helal olsun bildi.

4
0
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masteng aston:

Sarimsagin kilosu 175 tl..sogan gondermislerdir.

0
1
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Halim Karaaslan:

Helal olsun bildi

1
0
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Halim Karaaslan:

Helal olsun be bilecek inşallah soruyu

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0
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Sedat Akkan:

maşallah zeka küpü

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