Kıbrıs gazisi Muhittin Yerli Artvin'de toprağa verildi

Artvin'de vefat eden Kıbrıs gazisi Muhittin Yerli'nin cenazesi, Artvin Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Artvin'de vefat eden Kıbrıs gazisi Muhittin Yerli'nin cenazesi toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Artvin Devlet Hastanesi'nde dün akşam hayatını kaybeden Yerli'nin (72) Türk bayrağına sarılı naaşı, Artvin Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yerli'nin cenazesi Çamlık Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Törene, Yerli'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Cengiz Ünsal, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt ve vatandaşlar katıldı.