Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Ali İhsan Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Ali İhsan Genç, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Genç'in cenazesi Köşklübağ Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Karaçayır Mezarlığı'nda defnedildi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Ali İhsan Genç, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Rahatsızlığı nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren Genç için Köşklübağ Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Servi, Biga Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Gergöz, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Genç'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Karaçayır Mezarlığı'nda toprağa verildi.