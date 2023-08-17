Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği tarafından, 17 Ağustos 1999 ve 6 Şubat 2023 tarihlerinde meydana gelen deprem felaketlerine karşı farkındalık oluşturmak adına açılan stantta vatandaşlara bilgiler verildi. Hastane Caddesi'nde stant açan dernek yöneticileri ve gönüllüler, açtıkları stantta, arama kurtarma faaliyetlerinde kullandıkları araç-gereçler ile 17 Ağustos ve 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketlerine ait arama-kurtarma fotoğraflarını sergiledi. Dernek Başkanı Gökhan Yumuşak, üzerinden 24 yıl geçse de acıların hala taze olduğunun altını çizerek, '17 Ağustos büyük Marmara Depremi ve 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde kaybedilen her bir vatandaşımızın acısını hala yaşıyoruz. Yaşanan bu felaketlere farkındalık oluşturmak amacıyla bu standı açtık. Hazırladığımız pankartlarda deprem anında ya da sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler veriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı gönüllü olmaları için derneğimize bekliyoruz. Depremlerde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz' dedi. Standı ziyaret eden vatandaşlardan bazıları gönüllü olmak için derneğe başvuruda bulundu.

Keşan'da deprem felaketlerine karşı farkındalık için stant açıldı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği tarafından, 17 Ağustos 1999 ve 6 Şubat 2023 tarihlerinde meydana gelen deprem felaketlerine karşı farkındalık oluşturmak adına açılan stantta vatandaşlara bilgiler verildi.

Hastane Caddesi'nde stant açan dernek yöneticileri ve gönüllüler, açtıkları stantta, arama kurtarma faaliyetlerinde kullandıkları araç-gereçler ile 17 Ağustos ve 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketlerine ait arama-kurtarma fotoğraflarını sergiledi. Dernek Başkanı Gökhan Yumuşak, üzerinden 24 yıl geçse de acıların hala taze olduğunun altını çizerek, "17 Ağustos büyük Marmara Depremi ve 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde kaybedilen her bir vatandaşımızın acısını hala yaşıyoruz. Yaşanan bu felaketlere farkındalık oluşturmak amacıyla bu standı açtık. Hazırladığımız pankartlarda deprem anında ya da sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler veriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı gönüllü olmaları için derneğimize bekliyoruz. Depremlerde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Standı ziyaret eden vatandaşlardan bazıları gönüllü olmak için derneğe başvuruda bulundu.