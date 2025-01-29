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Kent&Başkan Ödülleri İçin Oylama Süreci Başladı

Kent&Başkan Ödülleri İçin Oylama Süreci Başladı
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Kent&Başkan Dergisi'nin beşincisini düzenlediği Kent&Başkan Ödülleri için halk oylaması başladı. Türkiye genelindeki belediyelerin projelerinin değerlendirileceği organizasyonda, ödüller halkın oylarıyla sahiplerini bulacak. Oylama süreci tamamlandıktan sonra kazanan belediye başkanları ödüllerini alacak.

Kent&Başkan Dergisi'nin bu yıl beşincisini düzenlediği "Kent&Başkan Ödülleri" için oylama süreci başladı. Türkiye genelinde belediye ve başkanlarının projelerinin değerlendirileceği bu prestijli ödüllerde, kazananlar halkın oylarıyla belirlenecek.

Yerel Yönetimlerin Başarıları Ödüllendirilecek

Türkiye'deki yerel yönetimlerin projelerini tanıtmayı ve desteklemeyi amaçlayan Kent&Başkan Ödülleri, uzun yıllardır Türkiye Belediyeciliği'ne katkı sağlayan Kent&Başkan Dergisi tarafından organize ediliyor. Halkın takdiriyle belirlenecek kazanan projeler, online oylama yöntemiyle kentvebaskan.com.tr web sitesinde seçiliyor.

Oylama sonucunda ödül almaya hak kazanan belediye başkanları, düzenlenecek törende ödüllerine kavuşacak.

"Belediyelerin Çabalarını Görünür Kılmayı Görev Biliyoruz"

Kent&Başkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Okan Geçgel, ödüllerle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kent&Başkan Dergisi olarak, yerel yönetimlerin çabalarını görünür kılmayı bir görev biliyoruz. Ekonomik sıkıntılar ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle zorlanan belediyelerimiz, bu ödüllerle motive olmayı hak ediyor. Ödüllerimizin yalnızca bir teşekkürden ibaret olmadığını, belediyelerin projelerini tanıtma ve teşvik etme açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz."

Geçgel, tüm belediye ve başkanları oylamaya katılmaya, vatandaşları ise kentlerine ve projelerine destek olmaya davet etti.

Kent&Başkan Ödülleri İçin Oylama Süreci Başladı

Geçmişte Kent&Başkan Ödülleri

2018: Ödül töreni Bilecik'te coşkuyla gerçekleştirildi.

2021: Malatya'da düzenlenen törende halk oylamasıyla seçilen projeler ödüllendirildi.

2022: Kayseri'deki törende Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanları buluştu.

2023: Kayseri'de yapılan törende, ulusal basının yoğun ilgisiyle ödüller sahiplerini buldu.

Belediyeciliğin gelişimini desteklemek ve başarılı projeleri ödüllendirmek için siz de oy kullanabilirsiniz. Oylama ve detaylı bilgi için: kentvebaskan.com.tr

Haberler.com / Hilal Ünek - Yaşam
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