Kemer'de 'mavi vatan' geçiş töreni düzenlendi

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, 'mavi vatan'da 100 teknenin katıldığı geçiş töreni yapıldı.

Kaymakamlık koordinesinde İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen geçiş törenine 100 tekne katıldı. Etkinliğe Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Soner Tuna, Kemer Liman Başkanı Mustafa Halli, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Türk bayraklarıyla donatılan 100 tekne, G Marina'dan çıktı ve sahile yakın noktalardan ilerleyerek vatandaşları ve diğer teknedekileri Türk bayrakları sallayarak selamladı.

Kutlamalar kapsamında iki flyboard, Ayışığı Koyu'na gelen teknelere eşlik ederek küçük bir gösteri sundu. Flyboard sporcuları Kaymakam Solmaz'a Türk bayrağı verdi. Kemer Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG 33 botundan megafonla Cumhuriyetin 100'üncü yılıyla ilgili bir mesaj okundu.

Kaymakam Ahmet Solmaz, Cumhuriyetin 100'üncü yılında şahsım ve ülkem adına çok gurur duyduğum bir organizasyonun içerisindeyiz. Kemer gibi turistik bir ilçede denizde olan teknelerimizin hepsi güzel bir kortej yaparak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını vatandaşlarımızla birlikte coşkuyla kutluyoruz. Hakikaten millet olarak birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece ne kadar güçlü bir toplum olduğumuzu, millet olduğumuzu ve devlet olduğumuzu bugün burada dosta düşmana herkese ifade ettiğimizi düşünüyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının anlamını vatandaşlarımız en içten duygularla kutluyorlar ve biliyorlar. Bugün burada bulunan herkese ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun dedi. (DHA)