Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi Sömestr Tatiliyle Dolup Taştı
Karabük'te yer alan Keltepe kayak merkezi, yarım metreyi aşan kar kalınlığı ile sömestr tatilinde kayak tutkunlarını ağırlıyor. Kayak severler, karla kaplı alanlarda kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.
KARABÜK'te bulunan kayak merkezi Keltepe, sömestr tatili nedeniyle kayak tutkunlarının akınına uğradı.
Karabük'e 23 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezi Keltepe'de, aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Kayak merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Sömestr tatili nedeniyle kayak merkezine gidenler, karla kaplı alanlarda kayak yapmanın keyfini çıkardı. 2 bin rakımlı kayak merkezinde, sömestr tatili boyunca yoğunluk bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam