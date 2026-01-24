Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi'nde Yoğun İlgi
Karabük'ün Keltepe Kayak Merkezi, katılan tatilcilerle birlikte kayak festivaliyle renklendi. Kayak yapmak için gelenler, 153 santimetreye ulaşan kar kalınlığı ile keyifli anlar yaşadı.
KARABÜK'ün kayak kerkezi Keltepe, hafta sonunda kayakseverlerin akınına uğradı.
Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 153 santimetreye ulaştı. Kayak merkezine gelen tatilciler, Keltepe'de düzenlenen kayak festivalinde doyası eğlendi. Kar yağışıyla birlikte karla kaplanan pistlerde tatilciler, kayak yapmanın keyfini çıkardı. Çam ormanları arasındaki kayak merkezine gelen tatilciler, kayarak eğlenceli vakit geçirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam