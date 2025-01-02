'Kedi Kadın' lakaplı Jocelyn Wildenstein hayatını kaybetti

Geçirdiği estetik operasyonlar nedeniyle kediye benzetilen ve zamanla "Kedi Kadın" lakabını alan Jocelyn Wildenstein'den acı haber geldi.

84 yaşındaki Wildenstein'in ölüm haberini kendisinden tam 27 yaş küçük olan nişanlısı Lloyd Klein duyurdu. En son 18 Aralık'ta nişanlısı Klein ile birlikte Paris'te görüntülenen Jocelyn Wildenstein'ın akciğer embolisi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

ESTETİK İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ

Jocelyn Wildenstein, 2018 yılında bir röportajda kendisine 'Kedi kadın' dense de hiç estetik ameliyat geçirmediğini söyleyerek, "Gençlik fotoğraflarıma baktığımda daha güzel olduğumu fark ediyorum, insan yıllarla birlikte tazeliği kaybeder ama yine de bana bakınca aynı gözleri, aynı kalkık yanakları veya aynı burnu görüyorsunuz." demişti.

Nişanlısı Lloyd, Jocelyn'in sözlerini "Basındaki bu Kedi kadın olayını anlamıyorum çünkü Jocelyn hep böyle görünürdü. Asla yüzünü değiştirecek hiçbir şey yapmadı. 16 yaşına ait, onun bugünkü halinin tıpatıp aynısı olduğu fotoğraflar gördüm" diyerek desteklemişti.