Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği piknikte huzurevi sakinleri keyifli bir gün geçirdi

Keçiören Belediyesi tarafından Kösrelik Göleti mesire alanında düzenlenen piknikte, Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri doğayla baş başa vakit geçirerek mutlu bir gün geçirdi. Piknikte mangal yapıldı ve ücretsiz bisikletlerle göl etrafında tur atıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, huzurevindeki yaşlılara hizmet etmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Keçiören Belediyesi'nin Kösrelik Göleti mesire alanında düzenlediği piknikte huzurevi sakinleri keyifli bir gün geçirdi.

Keçiören Belediyesi tarafından otobüslerle alınan Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri, Kösrelik mesire alanında piknik yaptı. Güngörmüş büyükler, mangal yakarak doğayla baş başa vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Kimileri de belediyeye ait ücretsiz bisikletlere binerek gölün etrafında tur attı.

Huzurevindeki yaşlıların keyifli vakit geçirmesi için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ana ve babalarımıza hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Onlara doğayla baş başa, oksijeni bol bir ortamda piknik yapma imkanı sunduk. Hepsinin mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Huzurevimizdeki yaşlılarımıza olan gönülden hizmetimizin karşılığında belediyemiz bereketleniyor. Bir yaşlımızın gönlünü kıran bütün dünyanın gönlünü kırmış gibi, bir yaşlımızın gönlünü alan bütün dünyanın gönlünü almış gibidir. Onları çok seviyoruz" diye konuştu. - ANKARA