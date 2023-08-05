Keçiören Belediyesi'ne Bağlı Kuşcağız Mahallesi'ne Rahman Camii Temelleri Atıldı

Keçiören Belediyesi tarafından Kuşcağız Mahallesi'ne inşa edilecek Rahman Camii'nin temelleri atıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, caminin ilim ve kültür merkezi olacağını belirtti.

Keçiören Belediyesi'ne Bağlı Kuşcağız Mahallesi'ne inşa edilecek Rahman Camii'nin temelleri atıldı.

Keçiören Belediye tarafından Kuşcağız Mahallesi'ne inşa edilecek Rahman Camii'nin temelleri atıldı. Düzenlenen temel atma töreninde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçe halkı için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Altınok, şu şekilde devam etti:

"Kuşcağız Mahallemizin tamamına yakını gecekondu idi. O şartlarda gecekonduya uygun camiler yapılmıştı. O zamanki imkanlar dahilinde milletimiz gelmiş, Allah razı olsun bu camileri tırnaklarıyla, gece gündüz sabaha kadar çalışarak nice emeklerle inşa etmişler. Camimizin fiziki yapısı bozulmuştu ve burada yeni bir camiye ihtiyaç vardı. Kuşcağız Mahallesi de büyüdü. İl nüfusundan fazla bir nüfusa sahip. Biz elimizden geleni yapacağız, inşallah bir an önce bu güzel eseri tamamlayıp ibadete sunacağız."

"Cami ve cemevi aynı zamanda kültür evleridir"

Camilerin ilim ve kültür merkezleri olduğuna da dikkati çeken Altınok, "Kur'an-ı Kerim bir ilim kitabıdır. Cami ve cemevi aynı zamanda kültür evleridir. Yüce Rabbimiz, 'Mümin önce güzel ahlaklı olacak' buyurmuştur. Güzel ve şuurlu nesiller yetiştirmemiz lazım. Bana göre buna önem vermek lazım. Cami planlaması yapılırken 4-6 yaş gençlik merkezleri de yapılmalı ve planlanmalı camilerde. Camiler bir ilim ve kültür merkezi, hatta bilim merkezidir. Bu eserin yapımında emek veren, yürek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Başkan Altınok ve katılımcıların beton mikserini çalıştırmasıyla caminin temelleri atıldı. Temel atma törenine Başkan Altınok'un yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve cami cemaati katıldı. - ANKARA