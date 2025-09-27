Haberler

Keban Baraj Gölü'nde Dağ Keçisi Kurtarıldı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Keban Baraj Gölü'ne düşen dağ keçisi, balıkçılar tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde Keban Baraj Gölü'ne düşen dağ keçisi, teknedeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ağın ilçesindeki Keban Baraj Gölü'nde balıkçılık yapan Ağın Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Uğur Selçuk, sabah saatlerinde su üzerinde bitkin haldeki keçiyi fark etti. Selçuk, arkadaşının yardımıyla göle düşen keçiyi teknesine alarak kıyıya çıkarıp güvenli bölgeye götürdü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
