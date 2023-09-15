Kdz. Ereğli Belediyesi 30 Dönüm Alan Üzerine Hayvan Hastanesi ve Bakım Merkezi Kuruyor

Türkiye'de Hayvan Hakları Kanunu yürürlüğe girmeden önce Zonguldak'ın ruhsatlı ilk Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni kuran Kdz. Ereğli Belediyesi, 30 dönüm alan üzerine Hayvan Hastanesi ve Bakım Merkezi kurmak için çalışmalara başladı.

Türkiye'de 2004 yılında Hayvan Hakları Kanunu yürürlüğe girmeden önce Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi kuran Kdz. Ereğli Belediyesi, yeni bir proje hazırlayarak 30 dönüm alan üzerine Hayvan Hastanesi ve Bakım Merkezi kuruyor.

Türkiye'de Hayvan Hakları Kanunu yürürlüğe girmeden önce Zonguldak'ın ruhsatlı ilk Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni kuran Kdz. Ereğli Belediyesi, 30 dönüm alan üzerine Hayvan Hastanesi ve Bakım Merkezi kurmak için çalışmalara başladı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatı üzerine hazırlanan ve bir çok belediyeye örnek olacak projenin alan çalışmalarına başlandı. Belediye Başkan Yardımcıları Haluk Okur ve Atilla Bulak, İmar Müdürü Özgür Uysal, Veteriner İşleri Müdürü Erdal Terzi ve ilgili teknik ekiple birlikte projenin uygulanacağı OSB yolu üzerindeki 30 dönüm arsada son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

BULAK: "KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ'NİN VETERİNERLİK HİZMETLERİNİ DAHA DA GELİŞTİRECEĞİZ"

Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, şunları söyledi:

"Ülkemizde sokak hayvanları konusu 30-40 yıldır çözülemeyen bir sorun. Sokak hayvanlarıyla alakalı ülkemizin çıkarmış olduğu Hayvan Hakları Kanunu 2004 yılında yürürlüğe girdi. Mevcut başkanımız Halil Posbıyık'ın talimatlarıyla ülkemizde sokak hayvanlarıyla ilgili bir çalışma yapılmazken yada hayvan haklarıyla ilgili konuları kimse dillendirmezken Kdz. Ereğli Belediyesi'nin 2003 yılında yaptığı Köpek Barınağı sokak hayvanlarına hizmet vermektedir. Halihazırda 4 dönüm alanda ilgili yönetmelikler neyi emrediyorsa 3 veteriner hekim 8 işçi, 2 aracımızla 7 gün kesintisiz hizmet veriyoruz. Gelinen noktada alanımızın yetersiz olduğunu düşünerek Orman Bölge Müdürlüğü'ne müracaat ettik. Kdz. Ereğli Belediyesi'ne 30 dönüm alan tahsis ettiler. Bizim amacımız bu alanda belediyenin vermiş olduğu veterinerlik hizmetlerini daha da geliştirerek özellikle Hayvan Hastanesi kısmında cerrahi hizmetleri de vererek hizmetlerimizin kalitesini artırmak istiyoruz."

OKUR: "KEDİ, KÖPEK, VAHŞİ HAYVANLAR, KANATLI HAYVANLAR VE YENİ DOĞAN BÖLÜMLERİ İLE HASTANESİ OLACAK"

Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Okur ise şu açıklamayı yaptı:

"Bugün burada bölgemiz kentimiz için çok önemli bir projenin nasıl uygulanabileceğini görmek için geldik. Kdz. Ereğli Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Bakım Evi ve doğal yaşam alanı olacak bu proje Batı Karadenizin en önemli merkezinden biri olacak. Projenin içerisinde 5 ayrı grup hayvan türü kedi, köpek, vahşi hayvanlar, kanatlı hayvanlar ve yeni doğan sokak hayvanları bakım üniteleri ile cerrahi müdahale gerektiren Hayvan Hastanesi bölümünden oluşacak. İdari yerler, girişler, insanların ziyaret edebilecekleri bölümler olacak. Doğal hayatın içinde vahşi hayvanlarında yaşayabileceği bir bakım merkezi yapılıyor. Kdz. Ereğli Belediyesi her zaman insana, canlıya, doğaya değer veren bir belediyedir. Sokak hayvanların yeri de bizde ayrıdır. 30 dönüm içerisinde farklı bir konsepte proje hazırlanmış. Bu konuda bize yardımcı olan orman İşletmesi bürokratlarına da teşekkür ediyoruz. Bize de düşen Batı Karadenizin en güzel tesisini buraya kurmaktır."