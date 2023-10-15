Kazada Ölenlerin İsimleri Belli Oldu

KAZADA ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Kazada yolculardan Serap Hazer (30), Ahmet Çiçek (31), Yusuf Kaya (21), Saide Taş (50), Ahmad Reshad (10), Yusuf Çınar Hazar (9) ve Muhittin Bulut'un (58) yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.