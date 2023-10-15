Kazada Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
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Yaşam Haberleri
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı. Kazada 7 kişi yaşamını yitirdi.
KAZADA ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Kazada yolculardan Serap Hazer (30), Ahmet Çiçek (31), Yusuf Kaya (21), Saide Taş (50), Ahmad Reshad (10), Yusuf Çınar Hazar (9) ve Muhittin Bulut'un (58) yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam