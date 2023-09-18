- Kazada hayatını kaybeden hakim son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Hakim İrfan Saraç, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS - Manisa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Hakim İrfan Saraç, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Salihli ilçesinde Hakim İrfan Saraç yönetimindeki 35 BZ 527 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp, karşı şeride geçerek B.A.E idaresindeki 35 ANY 976 plakalı TIR'a çarptı. Kazada Tarsus Hakim İrfan Saraç ve eşi Emre Saraç hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından İrfan Saraç'ın cenazesi memleketi Sivas'a getirildi. Saraç için Şarkışla ilçesi Örtülü köyünde cenaze namazı düzenlendi. Namaza Saraç'ın yakınları, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Ekici, Tarsus Adliyesi Komisyon Başkanı Orhan Gündoğdu, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İlce kaymakamı Samet Öztürk, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlce jandarma komutanı Mustafa Akar ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Uluşahan katıldı. Cenaze namazının ardından Saraç, köy mezarlığın da defnedildi.