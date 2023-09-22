Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış'ın Annesi Hayatını Kaybetti
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış'ın annesi Elmas Bağlamış (71) bir süredir hastanede tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetti. Merhume Bağlamış, ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış'ın annesi hayatını kaybetti.
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış'ın annesi Elmas Bağlamış (71) bir süredir hastanede tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetti. Merhume Bağlamış, ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam