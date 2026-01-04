Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde Kış Önlemleri Alındı

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde soğuk havaların etkisini artırmasıyla hayvanların sağlığı için kış rasyonu uygulanmaya başlanırken, barınma alanlarında ise ısıtma sistemleri devreye alındı. Veteriner hekim Hüsnü Furkan Güney, "Mevsim şartları sebebiyle kış, çok yoğun ve sert geçiyor. Biz de hayvanlarımızın daha iyi ve refah içinde yaşamaları için gerekli önemleri ve tedbirleri aldık" dedi.

Kentte yaklaşık 150 türden bin 200 hayvanın bulunduğu Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde kış mevsimiyle birlikte hayvanların soğuk hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için önlemler artırıldı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte hayvanat bahçesinde kapsamlı kış önlemleri hayata geçirildi. Veteriner hekimler gözetiminde uygulanan 'kış rasyonu' kapsamında etçil, otçul ve omnivor hayvanlar için ayrı ayrı beslenme programları hazırlanırken, özellikle yavru, yaşlı ve hassas türlere yönelik takviyeler artırıldı. Barınma alanlarında yerden ısıtma ve kapalı alan ısıtıcıları aktif hale getirilirken, açık alan kullanan hayvanların rüzgar ve soğuktan korunması için ek düzenlemeler yapıldı. Kış boyunca hayvanların sağlık kontrolleri daha sık aralıklarla sürdürülüyor.

'KIŞ, ÇOK YOĞUN VE SERT GEÇİYOR'

Hayvanat bahçesinde görevli veteriner hekim Hüsnü Furkan Güney, kış aylarına girilmeden önce hayvanların ihtiyaçlarına göre özel çalışmalar yapıldığını belirterek, "Hayvanat bahçemiz yaklaşık 180 dönümlük bir arazide 150 türden bin 200 hayvana ev sahipliği yapmaktadır. Mevsim şartları sebebiyle kış, çok yoğun ve sert geçiyor. Biz de hayvanlarımızın daha iyi ve refah içinde yaşamaları için gerekli önemleri ve tedbirleri aldık. Hayvanlarımız kışa girdiğinde kış rasyonu diye tabir ettiğimiz enerji içeriği yüksek, vitamin mineral desteklemeleri, hayvanların bağışıklığını güçlendirici takviyeler yapıyoruz. Hayvanların kış dönemini sağlık yönünden sorun yaşamadan, soğuktan etkilenmeden atlatabilmeleri için rasyonlarımızı hayvanların türlerine, fizyolojilerine, yaşam şartlarına göre ayarlıyoruz. Hayvanların, kışı sorun yaşamadan atlatabilmeleri için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

'HAYVANLARIMIZIN REFAHINI EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAK İÇİN ÖNLEMLERİ ALIYORUZ'

Hayvanların barınma alanlarında ısıtıcılarla gerekli ortamı sağladıklarını ifade eden Güney, "Kış gelmeden, hayvanların kapalı barınaklarında veya kışın soğukta yaşayamayacak, sıcak alanda yaşayacak hayvanlarımız için oluşturulan ortamların gerekli bakım ve tadilatları yapılıyor. Her alanda hayvanların türlerine göre elektrikli, doğal gazlı çeşitli ısıtıcılarımız mevcut. Bunların bakımları yapılarak hazır hale getiriliyor. Kış ayı geldiğinde bunları faaliyete geçirerek, hayvanlarımızın kışı sorunsuz geçirmesini sağlıyoruz. Tropikal iklim hayvanlarımız barınaklarında uygun optimal ısılarda bulunduruluyor. Kış şartlarında yaşamını devam ettiren hayvanlarımız için, kapalı barınaklarında ısıtıcılar aktif. İstedikleri zaman soğuktan korunabilecek durumdalar. Hayvanlarımızın refahını en üst seviyeye çıkarmak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

'2025 YILINDA 426 BİN 200 VATANDAŞIMIZ ZİYARET ETTİ'

2025 yılında hayvanat bahçesine ziyaretçi ilgisinin arttığını da belirten Güney, "2025 yılında bahçemizi yaklaşık 426 bin 200 vatandaşımız ziyaret etti. 2026 yılı içinde vatandaşlarımızın ilgisini çekmek için gerekli çalışmaları gayretleri gösteriyoruz vatandaşlarımızı hayvanları ziyaret etmeye bekliyoruz" dedi.

