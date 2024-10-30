Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Tedavi Edilen Kedi Yeni Bir Yuva Bekliyor

Kayseri'de Tedavi Edilen Kedi Yeni Bir Yuva Bekliyor
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de bir kadının çuvalda saklayarak uzaklaştırmak istediği kedi, motosiklet kazasında yaralandı. Kedi, tedavisinin ardından sahiplendirilecekken A.A. isimli kadının tedavisi hastanede sürüyor. Hayvan hakları savunucuları, son günlerde sokak hayvanlarına yönelik şiddetin arttığına dikkati çekti.

KAYSERİ'de çuvala konulup, mahalleden uzaklaştırılmak istenen ve otomobilin motosiklete çarpması sonucu kazada yaralanan Kedi, tedavisi sonrası sahiplendirilecek. Kediyi uzaklaştırmak istediği iddia edilen kadının da hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kayseri'de A.A. isimli kadın, iddiaya göre mahalledeki bir kediyi uzaklaştırmak için çuvalın içine koyup, motosikletiyle yola çıktı. A.A. yönetimindeki motosiklete, 2 gün önce Talas ilçesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda H.D. yönetimindeki 38 EC 708 plakalı otomobil çarptı. Kazada A.A. ile çuvalda bulunan kedi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan A.A.'nın tedavisi sürerken, DHA muhabirleri tarafından özel bir kliniğe götürülen kedi de tedaviye alındı.

'ŞU ANDA DURUMU İYİ'

Kedinin durumu hakkında bilgi veren Kayseri Hayvanları Koruma Derneği gönüllüsü Berkant Koray Yıldırım, "Kedimizin tedavisine başlandı. Boynunda derin bir yara vardı. Şu anda durumu iyi, kontrol altında. Sosyal medya üzerinden bir, iki kişi tarafından bize ulaşıldı. Sahiplendirilmesi için kedimize en uygun kişi seçilecek. Bundan sonraki hayatında da en uygun şekilde yaşayabileceği bir yuvayı hak ediyor" dedi.

'UMARIZ YASANIN İPTALİ GERÇEKLEŞİR'

Yıldırım, "Maalesef son çıkan yasadan güç alarak, hayvan sevmeyen vatandaşlar tarafından bu hayvanların çöp kovalarına, torbalara konulduğuna dair çok fazla şiddet ihbarları geliyor. Bizler, böyle olayların yaşanmaması için TBMM'den yasanın geçmemesi için tüm dernekler ve sivil toplum kuruluşları elinden geleni yaptı ama maalesef bu yasa Meclis'te onaylandı. İnsanlar da bundan güç alarak sokak hayvanlarına çok fazla şiddet uygulamaya başladı. Şu anda da Anayasa Mahkemesi sürecinde. Umarız yasanın iptali gerçekleşir. Bu hayvanların, herkes gibi sokakta yaşama hakkı var" diye konuştu.

'GEREKEN ACİL TEDAVİLERİNİ YAPTIK'

Veteriner Hekim Yahya Çelik ise "Trafik kazası sonucu getirilen bir kedimiz oldu. Buraya geldiğinde kalbi ve solunumu açıkçası biraz kötüydü. Gereken acil tedavilerini yaptık. Yoğun bakıma aldık. Bugün hali, keyfi, yemesi ve iştahı çok daha iyi. Çok şükür kırık veya çıkık durumu yok. Boynunda ufak bir açık yarası var. Tedavisi de 3-4 gün kadar sürecek. Sonrasında taburcu edeceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU-Nuray UZATMAZ /KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Yerel Haberler Hayvan Hakları Motosiklet Kayseri 3-sayfa Güncel Yaşam kedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin çağrısı tarihi bir fırsat olarak görülmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı" çıkışına destek

 Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum

Erdoğan'dan CHP'li başkanın gözaltına alınmasına ilk yorum

 CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı

CHP'liler Ahmet Özer paylaşımı beklerken Mansur Yavaş bakın ne yaptı
Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler

Narin Güran'ın babasından kafa karıştıran sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ: Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atama tarihleri! Brighton-Liverpool maçı ne zaman? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 30 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Ezgi Sertel Gelin Evi'nde neden yok? Ezgi Sertel açıklaması! Dursun Ataş kimdir, kaç yaşında, nereli? Dursun Ataş hangi partiden? A SPOR CANLI İZLE| Ziraat Türkiye Kupası CANLI İZLE! A Spor canlı maç izle! A Spor HD kesintisiz izleme linki! 31 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! TÜYAP kitap fuarı ne zaman, girişi ücretli mi? 41. TÜYAP kitap fuarı nerede, nasıl gidilir? Silivrispor - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Silivrispor - Kayserispor maç özeti! Narin'in babası açıklamasında ne dedi? Arif Güran'ın yeni açıklaması Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.