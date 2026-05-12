KAYSERİ'de, özel gereksinimli bireyler için temsili askerlik öncesi kına gecesi düzenlendi.

Kentte, Engelliler Haftası kapsamında Kayseri Özel Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından özel gereksinimli bireyler için temsili askerlik öncesi kına gecesi düzenlendi. Etkinliğe, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Çoşkun Esen ve özel gereksinimli bireyler katıldı. Programda, özel gereksinimli bireylere Kaymakam Ermiş, tarafından geleneksel asker kınası yakıldı. Etkinlikte özel gereksinimli bireyler müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı