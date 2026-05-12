Özel gereksinimli bireyler için temsili askerlik öncesi kına gecesi düzenlendi

Kayseri'de Engelliler Haftası kapsamında, özel gereksinimli bireyler için temsili askerlik öncesi kına gecesi etkinliği düzenlendi. Programda Kaymakam Ermiş tarafından asker kınası yakıldı ve katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti.

Kentte, Engelliler Haftası kapsamında Kayseri Özel Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından özel gereksinimli bireyler için temsili askerlik öncesi kına gecesi düzenlendi. Etkinliğe, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Çoşkun Esen ve özel gereksinimli bireyler katıldı. Programda, özel gereksinimli bireylere Kaymakam Ermiş, tarafından geleneksel asker kınası yakıldı. Etkinlikte özel gereksinimli bireyler müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haber YorumlarıSabri Sefa Polat:

Tamam güzel de kimse anlatmıyor mu ne kadar para harcandığını? ?? Niye özel gereksinimli bireyler için harcanan bütçe hiç detaylı açıklanmıyor acaba? Muhasebe raporları nerede? Cidden merak ediyorum bu tür etkinliklerin arka tarafında neler dönüyor ?? Medya neden hiç sormuyor?

Haber YorumlarıEfruz Yılmaz:

Ah evet elbette! Erkeklerin asker olmasını kutlarken kadınlarımız hala eve kilitli! Hangimiz özgürüz söyleyin bana! Ne kadar ileri gidersek gidelim hep aynı şey işte!

Haber YorumlarıMustafa Katrancı:

Çok güzel bir etkinlik! ?? Engelli kardeşlerimiz de bu mutluluğu hak ediyor, onlar bizim için çok kıymetli ?? Umarım bu tür etkinlikler daha da artarak devam eder ???

