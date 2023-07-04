Kayseri'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir çöp konteynerinde toplanan kağıtlar arasında yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yapılan incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kayseri'de bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.
Merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Kılıçel Sokak'ta çöp konteynerindeki kağıtları toplayan kadın, bebek cesedi gördü.
Kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, yeni doğduğu anlaşılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bebeğin cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Yaşam