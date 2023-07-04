Kayseri'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir çöp konteynerinde toplanan kağıtlar arasında yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yapılan incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.