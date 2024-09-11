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Kayseri'de Budama Yaparken Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde budama yapmak için çıktığı ağaçtan düşen 92 yaşındaki Musa Mete hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde budama yapmak için çıktığı ağaçtan düşen Musa Mete (92), hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Çifte Harman Sokak'ta meydana geldi. Ağaç budamak için evinin bahçesindeki elma ağacına çıkan Musa Mete, dengesini kaybederek düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mete'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mete'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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