Kayseri'de Bağ Evinde Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de bir bağ evinin müştemilatında çıkan yangında Mehmet Haskara hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve olayın nedeni araştırılıyor.

Hacılar ilçesi Sakarçiftliği Mahallesi'ndeki bağ evinin müştemilatında, gece saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekipleri, 30 dakika süren çalışma ile alevleri söndürdü. Ekipler, içeride bulunan Mehmet Haskara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Öte yandan Haskara'nın Altınoluk Mahallesi'nde annesi ile yaşadığı, 20 yıl önce eşinden ayrıldığı, bağ evinin de arkadaşına ait olduğu belirtildi.