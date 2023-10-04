Kayseri'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri düzenlendi

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından, Anadolu Harikalar Diyarı'nda hayvan sevgisi ve hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde, çocuklar hayvanları yakından tanıma fırsatı buldu ve hediyeler dağıtıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Anadolu Harikalar Diyarı'nda çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinliklerde, hayvan sevgisi ve hakları konusunda farkındalık oluşturmak amaçlandı.

Etkinliğe katılan küçük çocuklar ve ziyaretçiler, sevimli kahraman maskotlarla bir araya geldi. Müzik eşliğinde kedi köpek maması, mama kabı, hayvan figürlü puzzle gibi hediyeler ücretsiz olarak dağıtıldı. Ayrıca çocuklar, ilgili görevli personelin rehberliğinde hayvanları yakından tanıma fırsatı buldu. Çocuk dergileri, haftalık ders cetvelleri, el broşürleri gibi materyaller de etkinlik çerçevesinde gün boyunca ziyaretçilere sunuldu. Katılımcılara, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nün, hayvanların yaşam hakkına saygı duymak, onların yaşam alanlarına müdahale etmemek, evde beslenen hayvanlara merhametli davranmak, koruyup kollamak için önemli bir gün olduğu anlatıldı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, 1931 yılında Floransa'da toplanan Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu tarafından ilan edildi. Bugün, dünyada yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine dikkat çekmek, hayvanların haklarını vurgulamak ve insanları hayvanların refahı konusunda bilinçlendirmek için bir fırsat sunuyor. - KAYSERİ