Kayseri'de 15 yaşındaki çocuk tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk, ücretsiz binmek için bariyerleri atlayarak girdiği tramvay durağından çıkarken tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, ücretsiz binmek için bariyerleri atlayarak girdiği tramvay durağından çıkarken tramvayın altında kalarak can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Alpaslan Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde bulunan Sema Yazar Parkı Tramvay Durağı'nda meydana gelen olayda, Harun Can G. (15) arkadaşlarıyla beraber bariyerleri aşarak tramvay durağına girdi. Bu sırada güvenlik görevlisini görerek panikleyen genç, tramvay durağından çıkmak için raylara atlayınca şehir merkezi istikametine giden 3831-B numaralı tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu tramvayın altından çıkarılan Harun Can G.'ye sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan müdahalede talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Tramvay durağının etrafında geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaparken, hayatını kaybeden gencin cenazesi de hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ