Çorum'un Laçin ilçesinde kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangında 150'ye bahçe ve üzüm bağları kül oldu.

Kaynaktan çıkan kıvılcım bahçeler ve üzüm bağlarını kül etti

ÇORUM - Çorum'un Laçin ilçesinde kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangında 150'ye bahçe ve üzüm bağları kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çamlıpınar köyünde yaşayan Eyüp Çakır'a ait evin bahçe kapısına kaynak yapımı sırasında yan tarafta boş araziye sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Rüzgarında etkisiyle alevler bir anda büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine köye Çorum, Laçin ve Hamamözü belediyelerine ait çok sayıda itfaiye ve Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz gönderildi.

Köylülerinde yardımıyla yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangında Yeşilpınar mevkiinde bulunan 150'ye yakın bahçe, üzüm bağları ve çok sayıda ağaç kül oldu.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.