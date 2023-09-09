Kaymakam, yol kenarında bulduğu köpek yavrularına sahip çıktı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde köy ziyaretinden dönen Kaymakam Ali Ekber Ateş, yol kenarında bitkin halde bulduğu 13 köpek yavrusuna sahip çıktı. Anneleri olmayan köpekleri mamayla besleyen Ateş ve eşi, belediye ekiplerine haber verdi. Köpek yavruları sağlık taramaları ve dış parazit aşıları yapıldıktan sonra ilçeye getirilerek koruma altına alındı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde köy ziyaretinden dönen Kaymakam Ali Ekber Ateş, yol kenarında bitkin halde bulduğu 13 köpek yavrusuna sahip çıktı.

Kaymakamlık sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Kaymakam Ateş ve eşi Cansu Ateş, köy ziyaretlerinden dönerken yol kenarında bitkin haldeki 13 köpek yavrusu gördü.

Anneleri olmayan köpekleri mamayla besleyen Ateş ve eşi, belediye ekiplerine haber verdi.

Görevliler tarafından sağlık taramaları ve dış parazit aşıları yapılan köpek yavruları, ilçeye getirilerek koruma altına alındı.