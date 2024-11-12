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Kayıp Demans Hastası Yüksel Cuntay'ın Cansız Bedeni Bulundu

Kayıp Demans Hastası Yüksel Cuntay'ın Cansız Bedeni Bulundu
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Kocaeli'de 5 gündür kayıp olan 90 yaşındaki demans hastası Yüksel Cuntay, oğlu tarafından evine 2 kilometre mesafede ölü bulundu. Oğlu, kayıp ihbarının ardından babasını aramak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemişti.

KOCAELİ'de 5 gündür kayıp olan demans hastası Yüksel Cuntay (90), oğlu Metin Cuntay tarafından evine 2 kilometre mesafede bir binanın yanında ölü bulundu.

Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1840'ıncı Sokak'taki sitede eşiyle yaşayan Yüksel Cuntay'dan, 7 Kasım'da evden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Demans hastası olan Yüksel Cuntay için oğlu Metin Cuntay, kayıp ihbarında bulundu. Kendi imkanlarıyla da aramaya devam eden Metin Cuntay, bölgedeki dükkanların güvenlik kameralarını tek tek inceleyip, babasının evden çıktıktan sonra gittiği yönü belirledi. Aynı rotada araştırma yapan Cuntay, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, bir binanın yanında babasının cansız bedenini buldu. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Yüksel Cuntay'ın cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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