Çorum'da, ailesini kaybeden minik kız çocuğuna market sahibi sahip çıktı. Gülabibey Mahallesi Milönü Caddesi üzerinde market işleten Sadık Şahin, cadde üzerinde ağlayarak ailesini arayan çocuğu koruma altına aldı. Minik çocuğa dondurma, su ve çikolata ikram eden Şahin, hemen polisi arayarak minik çocuğun ailesinin bulunması için yardım istedi. Minik çocuk ise yorgunluktan iş yerinin sebze tezgahı üzerinde uyuya kaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yeri sahibi Sadık Şahin'den minik çocuğu teslim alacağı sırada kardeşinin gelerek çocuğu aldığını söyledi.

Kaybolan minik kız tezgahta uyuyakaldı, esnaf sahip çıktı

ÇORUM - Çorum'da, ailesini kaybeden minik kız çocuğuna market sahibi sahip çıktı.

Gülabibey Mahallesi Milönü Caddesi üzerinde market işleten Sadık Şahin, cadde üzerinde ağlayarak ailesini arayan çocuğu koruma altına aldı.

Minik çocuğa dondurma, su ve çikolata ikram eden Şahin, hemen polisi arayarak minik çocuğun ailesinin bulunması için yardım istedi. Minik çocuk ise yorgunluktan iş yerinin sebze tezgahı üzerinde uyuya kaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yeri sahibi Sadık Şahin'den minik çocuğu teslim alacağı sırada kardeşinin gelerek çocuğu aldığını söyledi.

Kız çocuğunun cadde de tek başına yürüdüğünü ve ayağında ayakkabısının olmadığını görünce kaybolduğunu anladığını dile getiren market sahibi Şahin, "Konuşmayı da bilmiyor. Burada beklettim. Sonra tezgahın üzerine çıkardım. Elini yüzünü yıkadıktan sonra dondurma ve çikolata verdim. Sonra polisi arayarak kayıp kız çocuğu olduğunu belirterek yardım istedim. Polisler geldi. Onlarda kaybolan kız çocuğunu Çocuk büro amirliği ekiplerinin teslim alacağını belirttiler. Çocuk polisi geldiği sırada markete kaybolan kız çocuğunun kardeşi geldi. Bu Medine dediler. Çocuğun ismi Medine imiş. Kardeşi çocuğu aldıktan sonra polislerde buradan ayrıldı" dedi.