Kastamonu'nun Cide ilçesinde şehir merkezine inen ayı vatandaşlar tarafından kaydedildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde akşam vakti ilçe merkezine inen ayı, vatandaşların cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, ilçe merkezinde ayının koştuğu, peşinden de vatandaşların aracıyla takip ettiği görülüyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde dün akşam ilçe merkezine ayı indi. Cide ilçe merkezinde köpeklerle karşılaşan ayıyı, köpekler kovalamaya başladı. Yolunu kaybederek çarşı merkezine kadar gelen ayıyı bu sefer vatandaşlar gördü. İlçe merkezinde ayıyı gören vatandaşlar, meraklarına yenilerek ayıyı takip etmeye başladı. Evine giderken ayıyla karşılaşan Sedat Tirek, bir yandan aracıyla ayıyı takip etti bir yandan da videosunu çekti. Bir süre aracın önünde koşan ayı, farklı yollara saparak gözden kayboldu.

"Şehir merkezinde gezerken ayının videosunu çektim"

Ayının şehir merkezine kadar indiğini ve gezindiği sırada videosunu çektiğini söyleyen Sedat Tirek, "Dün akşam evime giderken köpeklerin arasında büyük bir hayvan gördüm. Önce domuz zannettim, daha sonra merak ettim ne hayvanı olduğunu. Yaklaşınca ayı olduğunu fark ettim. Cide ilçe merkezinde PTT Cide Şube Müdürlüğünün ön tarafından doğru çarşı merkezine iniyordu. Heyecanlandım bende takip etmeye başladım ayıyı. Şehir içinden doğru çarşı merkezine iniyordu ayı. Arabayı fark edince yolunu değiştirdi ve farklı yöne doğru gitmeye başladı. Takip ettim bende, peşinden giderek videosunu çektim. Ben daha önce ayı görmemiştim, hatta şehir merkezinde yaban hayvanı hiç görmemiştim, duymamıştım. Bende merak ettiğim için peşinden gittim ayının. Son günlerde ayılar, ilçe merkezine kadar inmeye başladı. Halk arasında konuşuluyordu fakat videosu yoktu. Ben ise şehir merkezinde gezerken çektim. İniyorlarmış. Korkuyoruz, endişe verici bir durum. Yolda insanlarda olabilirdi. Ayıyla karşılaşabilirlerdi. Sonuçta ayı, vahşi bir hayvan. Saldırabilir de. Ayıyı ilçe merkezinde görünce çok şaşırdım, ilçe merkezinde ayının görülmesi normal bir şey değil. Ayıyı köpekler kovalıyordu" dedi. - KASTAMONU