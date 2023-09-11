Kastamonu'da Ceylan Kamyonete Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kastamonu'da yola çıkan ceylan kamyonetin çarpması neticesinde telef oldu. Şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Daday karayolu Devrent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, aniden yola çıkan ceylana çarptı. Kazada telef olurken, şarampole yuvarlanan kamyonette bulunan Habib Gül (40) ile Can İnce (40) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek telef olan ceylanı bulunduğu yerden kaldırdı. Jandarma ekipleri, kaza kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU