Kastamonu'da Ahşap Ev Yangını

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde alevlere teslim olan 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Gündoğdu köyü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fazilet Yılmaz'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, kullanılamaz hale gelen evin yazlık olarak kullanıldığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU