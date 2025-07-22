Kastamonu'da 2100 Kınalı Keklik Doğaya Salındı

Kastamonu'da 2100 Kınalı Keklik Doğaya Salındı
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Kastamonu'da doğaya salınan 2100 kınalı keklik, ekosistemin sürdürülebilirliği ve keneyle mücadelede doğal denge sağlanması amacıyla salındı. Yetkililer, kekliklerin biyolojik çeşitliliği koruma ve popülasyon kontrolü sağlama rolünü vurguladı.

KASTAMONU'da yaban hayatını desteklemek ve doğal dengeyi korumak amacıyla 2 bin 100 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10'uncu Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, Kastamonu Merkez başta olmak üzere Seydiler, İhsangazi, Hanönü ve Tosya ilçelerinde yedi ayrı noktada keklik salımı gerçekleştirildi. Yetkililer, doğaya salınan kınalı kekliklerle ekosistemin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesini, biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve özellikle keneyle mücadelede doğal denge sağlanmasını hedeflediğini açıkladı.

Programda konuşan Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, kekliklerin doğadaki zararlı canlılara karşı dengeleyici bir rol oynadığını belirterek, "Kene ile mücadelede keklikler doğada çok ciddi popülasyon kontrolü yapıyor. Amacımız sadece kene mücadelesi değil, aynı zamanda ekosistemi korumak." Dedi.

Keklik salımı yapılan bölgelerde, DKMP ekipleri tarafından düzenli gözlem ve izleme çalışmaları yürütülecek. Yetkililer, bu tür uygulamaların önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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