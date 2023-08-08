Kas Hastalığı Olan Türk Adam, Filipinli Kadınla Evlendi

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde yaşayan ve kas hastalığı nedeniyle bedensel engelli olan Alihan Şahin, 2 yıl önce tanıştığı Filipinli Maris Abraham ile evlendi.

Sosyal medyada tanışan 26 yaşındaki Şahin ile aynı yaştaki Maris, 2 yıl süren görüşmelerinin ardından evlenmeye karar verdi.

Babası Ahmet ile Filipinler'e giden Alihan Şahin, Maris'i ailesinden istedi. İlk düğünü Filipinler'de yapan çift, 6 Ağustos'ta Ortaköy ilçesinde Türk adetlerine göre evlendi.

Şahin, AA muhabirine, eşiyle ilk karşılaşmasında çok heyecanlandığını söyledi.

Filipinler'de güzel zaman geçirdiklerini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Bizi çok iyi karşıladılar. Her şey yolunda gitti. Türk adetlerine uygun şekilde çiçeğimizi ve çikolatamızı alıp, Maris'i ailesinden istedik. Orada onların gelenek ve göreneklerine göre düğün yapıp, Türkiye'ye geldik. Burada da düğünümüzü yaptık. Maris'in gelinlikli halini görünce çok heyecanlandım. Damatlığımı giyerken hala düğün yaptığımıza inanamıyordum."

"Kına olayını çok sevdim"

Maris Abraham ise Türk insanının çok sevecen ve misafirperver olduğunu dile getirdi. Düğünlerinde çok eğlendiklerini aktaran Abraham, şöyle devam etti:

"Burada bu kadar sevgiyle karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim. Böyle bir ailenin içinde olduğum için çok mutluyum. İyi ki evlilik kararını almışım. Düğünlerimiz arasında çok fark var. Filipinler'de düğünlerimiz 3-5 saat arasında bitiyor. Burada ise eğlence uzun sürüyor. Kına olayını çok sevdim. Türk düğünleri çok coşkulu ve eğlenceli, bayıldım. Aradığım aşkı ve sevgiyi Şahin'de buldum. Yanında olmaktan çok mutlu oluyorum."

"Kızımız ve ailesi bizleri çok şaşırttı"

Baba Ahmet Şahin ise oğlunun Maris ile 2 yıllık arkadaşlıklarını ciddi boyuta taşımak istediğini kendisine ilettiğini söyledi.

Şahin, "Hala inanmıyordum. Filipinler'e kadar gidip, bir de boşa dönmek vardı. Alihan kırılmasın diyerek ben de her şeyi göze aldım. Kızımız ve ailesi bizleri çok şaşırttı. Çok olumlu gelişmelerin ardından biz onları sevdik, onlar bizi sevince durum buralara kadar geldi." ifadesini kullandı.