Kartepe'deki Geri Dönüşüm Fabrikasında Arıza: 8 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında lastik ayrıştırma makinesinde çıkan arıza sonucu dumanlar yükseldi. Dumandan etkilenen 13 işçiden 8'i hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasındaki lastik ayrıştırma makinesinde çıkan arıza sebebiyle dumanlar yükseldi. Dumandan etkilenen 13 işçiden 8'i hastaneye kaldırıldı.

Olay, Acısu Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi üzerinde bulunan LAGEDO geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lastik içindeki kort bezini ayrıştırma amacıyla kullanılan makinenin havalandırma sisteminde arıza çıktı. Arıza sebebiyle dumanlar yükseldi. Fabrika işçileri tahliye edilirken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 13 işçiye ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. İşçilerden 8'i çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. 5 işçi ise ambulansta tedavi edildi. Fabrika içerisindeki duman ise tahliye edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ