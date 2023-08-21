Kartal'da freni boşalan kamyon geri kayarak yan yattı, 2 kişi yaralandı

Kartal'da yokuş yukarı çıkarken freni boşalan kamyon geri kayarak yan yattı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İnceleme başlatıldı.

Kartal'da yokuş yukarı çıkarken freni boşalan kamyon geri kayarak yan yattı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay saat 12.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Sadegül Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Cemalettin Şimsek idaresindeki 34 EY 3630 plakalı Isuzu marka kamyonetin sokak üzerinde yokuş yukarı çıktığı esnada freni boşaldı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet geriye doğru yokuş aşağıya kayarken yol kenarındaki demirlere çarparak yan yattı. Kaza sonucu kamyonet sürücüsü Cemalettin Şimşek hafif yaralanırken yolcu koltuğunda bulunan Mahsun Sarı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mahsun Sarı sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken sürücü Şimşek'e ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaşanan kaza sonrası polis ekipleri olay ilgili inceleme başlattı.

Olay sonrası gördüklerini anlatan mahalle sakini Recai Küçük, "Bu sokak üzerinde ikinci kez bir kamyon devrildi. Biz bu araçların artık buradan geçmesini istemiyoruz çocuklarımız sokaklarda oyun oynuyor. Kamyon şoförü yokuşu çıkamayınca geri geri gelerek aracını duvara dayamaya çalıştı. Hakimiyetini kaybedip yan yattı" dedi. - İSTANBUL