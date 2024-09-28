Üye Girişi
Haberler

Kars'ta Oğluna Oyuncak Çöp Kamyonu Hediye Edildi

Kars'ta Oğluna Oyuncak Çöp Kamyonu Hediye Edildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta, çöp kamyonunu her gün heyecanla bekleyen 3 yaşındaki Ali Taha'ya, Belediye Başkanı Ötüken Senger tarafından oyuncak çöp kamyonu hediye edildi. Ali Taha, hediyeyi aldıktan sonra gerçek çöp kamyonuyla şehir turu atarak mutluluğunu sahiplendi.

KARS'ta son 1 yıldır her gün evlerinin bahçe duvarına çıkıp, mahalleye gelen çöp kamyonunu bekleyen Ali Taha Eğer'e (3), Belediye Başkanı Ötüken Senger, oyuncak çöp kamyonu hediye etti. Belediye Temizlik İşleri Müdürü Cihan Nayir'in oyuncağını verdiği Ali Taha, daha sonra belediyenin çöp kamyonu ile şehir turu attı.

Evli ve 3 çocuk babası Muharrem Tarhan Eğer (43), oğlu Ali Taha Eğer'in her gün evinde önünde çöp kamyonunu beklediğini söyledi. Muharrem Eğer, "Oğlum Ali Taha, çöp arabasını çok seviyor. Öyle seviyor ki arabanın çöp almaya geliş vaktini bile ezberlemiş. Sabah akşam çöp vakti geldiğinde, ablası Esma ile birlikte koşarak evin bahçesine geliyor. Abla Esma da Ali Taha'yı bahçe duvarının üzerine çıkartıyor. Çöp kamyonu sokakta görülür görülmez büyük bir sevinç yaşıyor ve alkışlarla sevincini paylaşıyor. Oğlum bunu 1 yıldır yapıyor. Ne zaman sokaktan çöp kamyonu geçse hiç aksatmadan arabayı böyle karşılıyor. Artık temizlik işçileri, oğlumu tanıyorlar ve o sevincini yaşasın diye evin önünden yavaş yavaş geçerek korna çalıp, selamlıyorlar" dedi. Esma Eğer de kardeşinin "Çöp geldi" diyerek annesine seslenip, kamyonu bahçe duvarının üstünde el sallayarak karşıladığını anlattı.

PERSONEL ANLATTI, BAŞKAN HEDİYE VERDİ

Personelin haber vermesi ile Temizlik İşleri Müdürü Cihan Nayir durumdan haber oldu ve konuyu Belediye Başkanı Ötüken Senger'e iletti. Başkan Senger de Ali Taha'ya oyuncak çöp kamyonu hediye aldı. Müdür Cihan Nayir ile temizlik personeli, hediye ulaştırmak ve görevlerini yerine getirmek için Merkez Mahallesi Papatya Sokak'taki Ali Taha'nın evine doğru yola çıktı. Her zamanki gibi duvarın üzerinde ablasıyla çöp kamyonunu bekleyen Ali Taha, bu kez sürprizle karşılaştı. Çöp kamyonundan inen Temizlik İşleri Müdürü Cihan Nayir, başkanın gönderdiği oyuncak kamyonu Ali Taha'ya hediye etti. Ali Taha, daha sonra belediyenin çöp kamyonu ile şehir turu attı.

'HER GÜN, AYNI SAATTE EKİBİMİZİ SELAMLIYOR'

Daha sonra Ali Taha Eğer'i çöp kamyonuna bindirerek şehri gezdiren Temizlik İşleri Müdürü Cihan Nayir, "Çöp sıkıştırma aracımız her gün saat 16.00-16.30 sıralarında sokaktan geçerken Ali Taha da evinin bahçe duvarının üzerine çıkarak ekibimizi karşılıyor. Aracı görünce çok heyecanlanıyor ve her gün, aynı saatte ekibimizi selamlıyor. Bizim de haberimiz olunca Sayın Başkanımızla görüştük. Başkanımız Ötüken Senger de bir oyuncak araba alarak, kendisine teslim etmemizi istedi. Bizde gelip hem hediyesini teslim ettik hem de kamyonla gezdirdik. Ailesine de böyle duyarlı çocuk yetiştirdikleri için teşekkür ediyoruz. Ali Taha ve onun gibi Karslı çocuklarımıza temizlik hizmeti götürmek için çalışıyoruz. Tüm Kars halkından da isteğimiz ve talebimiz, çocuklarımızın geleceği için çöp atma saatlerine riayet etmeleridir. Gelişigüzel çöp atmamalarını rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Yerel Haberler Ötüken Senger Güncel Yaşam Kars

Hizbullah doğruladı: Nasrallah öldürüldü

Nasrallah öldü mü? Hizbullah'tan beklenen açıklama geldi

 Nasrallah'ın ardından Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? 32 yıl sonra tek bir isim konuşuluyor

Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? Kapalı kapılar ardında tek bir isim konuşuluyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Lübnan çağrısı: İsrail'e karşı süratle harekete geçilmeli

Erdoğan'dan "Lübnan" açıklaması! Dünyaya bir de hayati çağrısı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı

Erken seçim olacak mı? Erdoğan, tartışmayı bitirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nasrallah kimdir? Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatı Udinese Inter kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Udinese Inter özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Chelsea Brighton maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Chelsea Brighton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arsenal Leicester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Arsenal Leicester maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? CANLI maç izle! (GALATASARAY KASIMPAŞA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galatasaray Kasımpaşa maçı nereden izlenir? Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bandırmaspor Ankaragücü maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bandırmaspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Samsunspor Göztepe maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Samsunspor Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sarıyer Kırklarelispor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sarıyer Kırklarelispor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Udinese Inter maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Udinese Inter maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 29 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Aslan, Yay, İkizler burcu yorumu! 29 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });